Consiglio regionale lombardo: approvata mozione su condanna verso ogni forma di antisemitismo

- È stata approvata dal Consiglio regionale lombardo la mozione 291 proposta dalla Lega, con primo firmatario il consigliere Gianmarco Senna, che aveva come oggetto la "condanna verso ogni forma di antisemitismo" e che impegna nel primo punto, votato all'unanimità, il presidente della giunta regionale a farsi "portatore presso il governo nazionale e le istituzioni europee e internazionali dell'istanza relativa alla stesura di un documento o di un codice dal quale emerga una definizione chiara di antisemitismo che tenga in considerazione il necessario riconoscimento della legittimità dello Stato democratico di Israele e la sua sovranità giuridica". Il secondo impegno per il presidente della giunta riguarda invece la richiesta al governo "che le realtà firmatarie dell'appello di 'Boycott, Divestment and Sanctions' (Bds) siano escluse da finanziamenti o da qualsiasi forma di sovvenzione pubblica". Nelle premesse della mozione si legge infatti come sia "emerso uno stretto legame tra antisemitismo e violenze a esso collegate con il crescente sentimento di delegittimazione dello Stato ebraico" con "particolare riferimento al movimento Bds che ha mostrato sin dalla sua nascita molteplici tendenze antisemite", il cui appello è stato firmato "da organizzazioni politiche, tra cui Rifondazione Comunista e Comunisti italiani, organizzazioni sindacali come Fiom - Cgil e Ong". Sul secondo punto il M5S ha votato contro e il Pd non ha partecipato al voto perché, come ha dichiarato in aula la consigliera Carmela Rozza "non si può accusare il sindacato dei lavoratori metalmeccanici di questo paese, che ha fatto la storia del movimento operaio, di antisemitismo". (segue) (Rem)