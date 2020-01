Consiglio regionale lombardo: approvata mozione su condanna verso ogni forma di antisemitismo (2)

- Congiuntamente alla discussione della mozione della maggioranza è stata presentata, sullo stesso argomento anche la mozione 298 del Pd, che però è stata bocciata dall'aula, che aggiungeva anche l'organizzazione "in occasione del 25esimo anniversario dell'assassinio di Yitzhak Rabin un momento di commemorazione in collaborazione con il consolato israeliano". In aula il consigliere di +Europa Michele Usuelli ha chiesto per un consenso "il più ampio possibile" il voto segreto alla mozione del Pd, che comunque ha ricevuto il no del Consiglio. Nelle dichiarazioni di voto la consigliera del Gruppo Misto Viviana Beccalossi ha affermato che le due mozioni "pongono un tema partendo da premesse che condivido poco. Io non vedo nel nostro Paese un'emergenza di odio antisemita. Al massimo un odio tra fazioni politiche", esprimendo poi il suo voto favorevole alla mozione della maggioranza e voto contrario a quello del Pd. Il consigliere di +Europa Michele Usuelli ha precisato che "nonostante la strumentalità di alcune parti, con un grosso tormento interiore voterò favorevole a entrambe le mozioni". La consigliera del M5S Monica Forte ha dichiarato che "presentare mozioni come queste vuol dire prestare la complessità della storia al capriccio politico", aggiungendo come queste siano anche una "semplificazione inaccettabile della storia" e una "strumentalizzazione politica solo per scopi elettorali". (Rem)