Georgia-Russia: inviato Abashidze, auspichiamo ripresa collegamenti aerei diretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I turisti provenienti dalla Federazione Russa non corrono alcun pericolo in Georgia, le cui autorità auspicano una ripresa dei collegamenti aerei diretti tra i due paesi. Lo ha dichiarato l’inviato speciale del primo ministro georgiano per i rapporti con la Russia, Zurab Abashidze, parlando con i giornalisti. “Abbiamo ribadito più volte che siamo assolutamente favorevoli alla ripresa dei collegamenti aerei diretti tra i nostri paesi: non è ancora stata annunciata una data, ma confidiamo di ricevere nuove informazioni nel prossimo futuro”, ha detto il diplomatico georgiano, sottolineando che “i turisti russi non corrono alcun tipo di pericolo”. (Res)