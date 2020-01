+ Rifiuti Roma: Raggi dopo ko non cambia linea, avanti su Monte Carnevale +

- A quanto si apprende dal Campidoglio, nonostante il chiaro indirizzo espresso oggi pomeriggio dall'Assemblea capitolina e dalla sua stessa maggioranza, la sindaca Virginia Raggi non avrebbe intenzione di tornare indietro e ritirare delibera di Giunta approvata lo scorso 31 dicembre che individua la località di Monte Carnevale come sito per la realizzazione della nuova discarica della Capitale.(Rer)