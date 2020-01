Israele: leader del mondo attesi a Gerusalemme per quinto forum mondiale sull'Olocausto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono attesi a Gerusalemme anche il presidente russo, Vladimir Putin, il capo dello Stato francese, Emmanuel Macron, il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, il consigliere del presidente Donald Trump, Jared Kushner, una delegazione del partito democratico Usa guidata da Nancy Pelosi, il capo dello Stato tedesco, Frank-Walter Steinmeier. Secondo quanto riferisce il quotidiano israeliano “Haaretz”, il primo ministro Benjamin Netanyahu incontrerà Pence, Macron, Pelosi e Putin e con quest’ultimo discuterà della richiesta di grazia per l’israeliana Naama Issachar, detenuta in Russia con accuse sul possesso di droga. A tal proposito, il viceministro degli Esteri russo, Mikhail Bogdanov, è giunto in Israele il 20 gennaio per incontrare il ministro dell’Uguaglianza sociale, Gila Gamliel. Mercoledì pomeriggio, Putin inaugurerà un memoriale dedicato alle vittime dell’assedio di Leningrado nel Sacher Park di Gerusalemme. (Res)