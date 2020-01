Enogastronomia: Pica, sfida associazione italiana gelatieri unire tradizione e innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'interno del gruppo degli 'ambasciatori' dell'Associazione italiana gelatieri – in questi giorni presente al Sigep di Rimini per illustrare le nuove proposte del settore - sono stati nominati 12 componenti scelti sulla base della loro esperienza internazionale che, per l'Accademia Alberto Pica si occuperanno di trasmettere ai loro colleghi gelatieri le nuove tendenze provenienti dal mercato del gelato artigianale. La presidenza dell'Accademia Alberto Pica è stata riservata a Maria Miani, moglie e braccio destro del compianto Presidente Alberto Pica. "L'aggiornamento costante è alla base di ogni impresa - dichiara il presidente dell'Associazione italiana gelatieri Vincenzo Pennestrì - La nostra sfida è sempre stata quella di coniugare i saperi della tradizione artigianale all'innovazione. Questo nuovo gruppo si occuperà di trasmettere a tutti i nostri maestri gelatieri le tecnologie, le tecniche e le tendenze del mercato. Questo lavoro di informazione e formazione è il senso stesso della nostra Associazione in cui i gelatieri si aiutano reciprocamente con consigli e anche sfide in un percorso di crescita e miglioramento verso una qualità sempre più alta". Il segretario generale dell'Associazione italiana gelatieri Claudio Pica aggiunge: "Marketing, comunicazione, innovazione tecnologica e, perché no, anche la moda enogastronomica viaggiano ad una velocità impressionante e coinvolgono tutto il mondo. Il mercato del gelato artigianale non fa eccezione e per questo abbiamo sentito la necessità di creare questo gruppo di Ambasciatori del Gelato che tre o quattro volte all'anno attiverà dei simposi in cui condividere esperienze e novità della gelateria artigianale, della gelateria gastronomica, della pasticceria e della cioccolateria". (Com)