Scuola: patto ministero Istruzione-Anci-Pari opportunità per contrastare dispersione scolatica

- Garantire davvero il diritto allo studio e le pari opportunità, così come previsto dalla Costituzione, a tutte le studentesse e a tutti gli studenti. In qualunque parte d'Italia si trovino. Anche con interventi rapidi e mirati in caso di emergenze. Contrastare al meglio, unendo le forze e coordinando risorse economiche e progettualità già in campo, la dispersione scolastica. Questi gli obiettivi del Protocollo d'intesa siglato oggi al ministero dell'Istruzione fra la ministra Lucia Azzolina, la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti e il Presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci), Antonio Decaro. "Quello che sigliamo oggi non è solo un Protocollo, ma una vera e propria alleanza che nasce nell'interesse dei giovani - sottolinea Azzolina -. Per la prima volta mettiamo in campo una sinergia molto operativa e concreta fra il ministero dell'Istruzione, il Dipartimento per le Pari Opportunità e la Famiglia e i Comuni italiani". (segue) (Com)