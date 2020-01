Scuola: patto ministero Istruzione-Anci-Pari opportunità per contrastare dispersione scolatica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I principali soggetti che possono incidere positivamente sulla vita quotidiana dei nostri ragazzi - continua la ministra -uniscono le forze, per la prima volta, e dichiarano di voler lavorare insieme, in una sinergia costante che possa dare risposte celeri agli studenti. Da un lato svilupperemo insieme le iniziative su cui ci sono competenze comuni che possono essere messe a sistema: penso al tema del diritto allo studio e alle pari opportunità, alla sensibilizzazione su temi particolari come il bullismo e il cyberbullismo. Poi - prosegue Azzolina - scenderemo in campo velocemente ogni volta che, magari per questioni burocratiche o solo perché i tavoli di lavoro non camminano abbastanza veloci, il diritto allo studio dei ragazzi non sarà rispettato a pieno o i progetti che devono partire a beneficio degli studenti rischiano di restare in un cassetto. Oggi – aggiunge Azzolina - nasce una task force nazionale che mette al centro i diritti degli studenti. Saremo al loro fianco e al fianco delle scuole. Noi vogliamo garantire a tutti le stesse opportunità di utilizzare la mensa scolastica. Vogliamo fornire i necessari sussidi didattici ad alunni e alunne con disabilità perché possano studiare al pari degli altri, vogliamo garantire uguali servizi per tutti. Perché questo è l'imperativo per tutte le istituzioni, Ministero e Comuni. Come Ministero mettiamo anche le prime risorse - chiude la Ministra - partiamo con un milione di euro". (segue) (Com)