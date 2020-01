Scuola: patto ministero Istruzione-Anci-Pari opportunità per contrastare dispersione scolatica (3)

- "Il Protocollo d'intesa che firmiamo oggi è un'occasione preziosa nel cammino di costruzione di quell'alleanza educativa tra generi e generazioni, tra famiglie e società civile, di cui il Paese ha bisogno per ripartire. Investire nell'educazione garantendo pari opportunità e mettendo al centro la persona con i suoi talenti è cruciale per liberare il protagonismo dei giovani e formare cittadini più consapevoli e maturi. Sono già cittadini dell'oggi, chiamati a dare un contributo di responsabilità nel costruire una comunità nazionale inclusiva e più giusta", dichiara la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. "Questo Protocollo che firmiamo è davvero importante - sottolinea Antonio Decaro, presidente dell'Anci - perché i Comuni avranno l'opportunità di lavorare con il ministero dell'Istruzione e il Dipartimento per le Pari Opportunità e la Famiglia per contrastare la dispersione scolastica e promuovere il diritto allo studio. Mandela diceva che l'istruzione è l'arma più potente che può cambiare il mondo. Attraverso la rete delle 8.000 amministrazioni comunali del nostro paese potremo lavorare affinché il diritto allo studio sia assicurato in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, nelle realtà più grandi come in quelle più piccole. Lo faremo anche cercando di incentivare alcuni progetti sperimentali come quello di 'Scuole aperte'. Oppure attraverso la promozione del servizio di refezione scolastica come momento di educazione e di formazione, anche per diffondere tra i più piccoli abitudini alimentari sane e corrette", conclude Decaro. (Com)