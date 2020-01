Israele: Corte penale internazionale rimanda dibattito su giurisdizione per crimini di guerra

- La Corte penale internazionale (Cpi) ha rimandato il dibattito interno finalizzato a stabilire se l'organismo detiene la giurisdizione per indagare su presunti crimini di guerra cittadini israeliani in Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme. Lo riferisce il quotidiano israeliano "Haaretz", precisando che la decisione arriva a causa di un errore procedurale relativo al limite di pagine nella relazione del procuratore incaricato del caso. "La Camera - si legge in una nota della Cpi - concorda con il procuratore sul fatto che la natura, la novità e la complessità della questione, vale a dire la competenza della Corte rispetto alla situazione in Palestina" danno origine a "circostanze eccezionali ". Pertanto la Cpi accoglie la richiesta del procuratore per un'estensione del limite di pagine, chiedendo però di presentare una nuova richiesta. (segue) (Res)