Israele: Corte penale internazionale rimanda dibattito su giurisdizione per crimini di guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato di Israele sarà oggetto di un'indagine da parte della Cpi per presunti crimini di guerra nei Territori palestinesi. Fatou Bensouda, giurista gambiana e procuratore capo della Corte, è il funzionario incaricato della questione. "Crimini di guerra - ha precisato Bensouda il 20 dicembre 2019 - sono stati e sono tuttora commessi in Cisgiordania, Gerusalemme Est e Striscia di Gaza". Il procuratore capo ha aggiunto che, avendo i Territori palestinesi stessi richiesto l'intervento della Corte, non è stato necessario richiedere l'approvazione dei giudici per avviare un'indagine. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha commentato la notizia sottolineando che la Corte "non ha giurisdizione in questo caso" dal momento che agisce "solo su richiesta di Stati sovrani". "Ma non c'è mai stato uno Stato palestinese" ha precisato Netanyahu, concludendo che quella odierna è "una giornata buia per la verità e la giustizia". (Res)