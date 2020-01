Regno Unito-Egitto: incontro Al Sisi-Johnson, focus sulla Libia e l'immigrazione irregolare

- Il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, ha incontrato a Londra il primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson. Secondo quanto riferiscono i media locali, le parti hanno discusso di una serie di temi di interesse condiviso a livello regionale e internazionale. La crisi in Libia, gli sforzi nella lotta al terrorismo e il contrasto all'immigrazione illegale sono stati i temi principali discussi da Al Sisi e Johnson. Le parti hanno sottolineato la necessità di fare fronte comune per trovare una soluzione politica alla crisi in Libia. (Cae)