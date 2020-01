Albania: indice armonizzato dell'inflazione, a dicembre attestatosi all'1,4 per cento

- L'indice dei prezzi al consumo armonizzato (Ipca) in Albania, sviluppato con la stessa metodologia utilizzata per misurare l'inflazione nei paesi membri dell'Unione europea, è sceso di 0,2 punti percentuali, attestandosi a quota del 1,4 per cento lo scorso mese di dicembre 2019. Lo rivela l'Istituto albanese delle statistiche (Instat). Il maggiore incremento dei prezzi, +3,3 per cento, si è verificato nel comparto "Alimentari e bevande non alcooliche", seguito dal gruppo , "Divertimento e cultura", +2,0 per cento, dal gruppo "Bevande alcooliche e tabacco", +0,7 per cento, e dal gruppo "Affitto, acqua, combustibili ed energia", "Mobili, elettrodomestici e manutenzione", "Merci e servizi vari", "Trasporto", e "Alberghi, bar e ristorazione", con +0,7 per cento ciascuno. Dello +0,2 per cento il rincaro dei prezzi del gruppo "Sanità" e "Istruzione". In calo invece dello 0,1 per cento, I prezzi del gruppo "Abbigliamento e calzature" e "Comunicazione". (segue) (Alt)