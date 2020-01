Albania: indice armonizzato dell'inflazione, a dicembre attestatosi all'1,4 per cento (4)

- Durante il 2019, l'inflazione è stata abbastanza stabile. Il suo tasso medio nel terzo trimestre si è attestato all'1,4 per cento, la stessa quota del precedente trimestre, mentre è sceso di 0,2 punti percentuali rispetto al primo trimestre dell'anno. Secondo la Banca centrale, l'andamento dell'inflazione sarebbe stato caratterizzato "da un lato, dal calo dell'inflazione dei prodotti di consumo, mentre dall'altro lato, dalla crescita dell'inflazione di articoli relativi ai servizi e dei prodotti di consumo a lungo termine". La massima istituzione finanziaria del paese sostiene che "in futuro, l'aumento dei salari e dei costi di produzione, e la stabilità del tasso di cambio, creeranno le condizioni per un graduale rientro dell'inflazione nell'obiettivo", di un tasso a quota del 3 per cento. Pochi mesi fa, la Banca centrale del paese ha infatti rivisto le proprie proiezioni sul ritorno dell'inflazioni a quota del 3 per cento. A parere del Consiglio di vigilanza, "le pressioni inflazionistiche interne e quelle importate, torneranno gradualmente in linea con il nostro obiettivo entro la prima metà del 2021". Nelle sue precedenti valutazioni la Banca centrale aveva previsto che ciò potesse accadere nella metà del 2020. (Alt)