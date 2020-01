Lombardia: via libera del Consiglio al piano verso l’economia circolare

- Nella gestione dei rifiuti e nell’obiettivo di favorire l’economia circolare, la Lombardia si prepara a fare un ulteriore passo in avanti. Con l’atto di indirizzo in materia di programmazione della gestione dei rifiuti e delle bonifiche, approvato nella seduta odierna dell’aula di Palazzo Pirelli, il Consiglio regionale ha acceso il semaforo verde al “Piano verso l’economia circolare”, con l’obiettivo di ottemperare agli obiettivi fissati dall’Unione europea in materia di gestione dei rifiuti. “Alcuni di questi - ha affermato il relatore del provvedimento, il Consigliere leghista Riccardo Pase, presidente della commissione Ambiente del Pirellone - li abbiamo già ampiamente superati, molti anni prima rispetto alle prescrizioni di Bruxelles”. Come, ad esempio, “arrivare entro il 2025 al 55 per cento di raccolta differenziata, già oggi noi siamo intorno al 70 per cento. Così come quello di non utilizzare le discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani se non sotto il 10 per cento, quando già adesso ci avviciniamo allo 0,5 per cento”. Pase offre alcuni dati significativi, come quello dei rifiuti urbani: “4,8 milioni di tonnellate, 478 kg per cittadino, contro una media nazionale ben più alta e nonostante il nostro pil pro capite sia ben superiore di quello di altre regioni. Abbiamo dunque discostato – ha sottolineato – la crescita economica dalla produzione dei rifiuti”. (segue) (com)