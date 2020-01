Lombardia: via libera del Consiglio al piano verso l’economia circolare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interessanti anche i numeri relativi al recupero in materia che in Regione Lombardia si riesce a ottenere dalla differenziata: “86 per cento della carta, 88,7 del vetro, il 54,6 della plastica, l’86,2 del legno, l’80 dei materiali ferrosi. Siamo leader – ha aggiunto l’esponente del Carroccio – anche nella raccolta dell’umido, con 77,4 kg per abitante, ossia il 79 per cento del totale”. In tema di programmazione della gestione dei rifiuti, Pase ha posto il problema “esterno e incontrollabile” rappresentato dai rifiuti che arrivano da fuori regione in base a norme nazionali. A tal proposito, il relatore ha presentato un emendamento e un ordine del giorno, per una regolamentazione più stringente di questo fenomeno. Più in generale, il piano approvato oggi - ha osservato Pase - “introduce accorgimenti di buon senso, che vanno ad aggiungersi a quanto deliberato dalla Giunta e che già andava nella giusta direzione. Ad esempio, l’utilizzo del CSS (combustibile solido secondario) all’interno dei cementifici; la promozione del sacchetto di carta per la raccolta dell’umido; lo stoccaggio delle bottiglie di plastica, che riciclate andranno a produrre nuovi contenitori per lo stesso uso; il fattore di pressione per gli impianti di smaltimento: noi riteniamo che in una stessa area non si possano concentrare più realtà che superino determinati parametri. Infine, abbiamo escluso la realizzazione di impianti di trattamento e smaltimento all’interno dei corridoi primari della rete ecologica regionale”. (segue) (com)