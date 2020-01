Lombardia: via libera del Consiglio al piano verso l’economia circolare (3)

- Nel corso dell’ampia discussione, sono stati approvati diversi emendamenti e tre ordini del giorno (due della Lega e uno del gruppo Lombardi Civici Europeisti). A favore dell’Atto amministrativo i gruppi di maggioranza, astenuto il Pd, pollice verso dal Movimento Cinque Stelle, che in sede di dichiarazione di voto, con il consigliere Ferdinando Alberti, ha aspramente criticato il documento sostenendo che non si tratta “di un piano verso l’economia circolare, ma solo di un piano rifiuti, prevalentemente urbani”. Il consigliere dem Giuseppe Villani ha invece spiegato l’astensione del suo gruppo, sostenendo che nell’articolato proposto “ci sono ancora troppe timidezze e poco coraggio. Accettiamo – ha detto – la sfida dell’economia circolare e con i nostri emendamenti abbiamo cercato di migliorare il testo, ma c’è ancora tanto da fare”. (com)