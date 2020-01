Bologna: sottosegretario Zampa, policlinico Sant'Orsola Malpighi eccellenza nazionale

- "La visita all'area pediatrica del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi fa parte di un percorso che mi sta portando a conoscere da vicino le organizzazioni della pediatria ospedaliera di tutta Italia". Lo ha dichiarato in una nota il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa, questa mattina in visita al Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna. Zampa ha spiegato: "Con le sue sei unità operative complesse l'area pediatrica del Sant'Orsola rappresenta una vera eccellenza del nostro sistema sanitario nazionale. Lo testimoniano non solo la grande competenza, umanità e professionalità di quanti hanno come obiettivo la tutela della salute di bambine e bambini che qui vengono assistiti, ma anche i numeri che da soli parlano di competenza e efficienza: 128 posti letto ordinari, 7 in Day Hospital/Surgery, un personale dell'area pediatrica formato da 343 persone, tra cui 185 infermieri. Non solo: 8.006 i piccoli pazienti presi in carico fino alle dimissioni, 23.000 quelli accolti ogni anno dall'Unità Operativa Pediatria d'urgenza, Pronto Soccorso pediatrico e Osservazione breve e circa 1.300 quelli ricoverati. Ma ciò che mi ha colpito è la straordinaria umanità e dedizione con cui medici, biologi, infermieri, psicologi, si mettono ogni giorno al servizio del benessere di questi piccoli pazienti e delle loro famiglie. Una umanità che si accompagna a una grande competenza e che fa della pediatria del Sant'Orsola un punto di attrazione nazionale e internazionale. Si dice spesso che l'Emilia Romagna occupa posizioni altissime nelle graduatorie della salute e della cura ma quando si esce da questi reparti se ne comprende una volta di più la ragione". (segue) (Ren)