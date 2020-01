Bologna: sottosegretario Zampa, policlinico Sant'Orsola Malpighi eccellenza nazionale (2)

- Zampa ha aggiunto: "Al termine della visita voglio davvero ringraziare, anche a nome del ministro Speranza, tutti coloro che svolgono quotidianamente uno straordinario lavoro per la salute di tutte le bambine e di tutti i bambini. Voglio ringraziare il personale e, in particolare, quanti mi hanno accompagnata nel corso della lunga visita: Luca Lavazza, Direttore Sanitario, Anna Petrini, Direttore Amministrativo, Giacomo Faldella che dirige il Dipartimento cui afferiscono le diverse unità, Luigi Corvaglia che dirige la Terapia intensiva neonatale, Marcello Lanari, Direttore del reparto di Pediatria d'urgenza, Pronto Soccorso pediatrico e Osservazione breve intensiva; Andrea Pession, che dirige il reparto di Pediatria specialistica, Mario Lima, che guida la Chirurgia pediatrica, Fabio Caramelli, Direttore del reparto di Anestesiologia e Rianimazione e Duccio Maria Cordelli, direttore della Neuropsichiatria Infantile". Zampa ha proseguito: "Concorre ai risultati eccellenti anche il grande contributo espresso dalle numerose Associazioni di volontariato impegnate nel sostenere i piccoli pazienti e le loro famiglie in una logica di alleanza terapeutica con il personale sanitario e in sinergia con il Sistema sanitario pubblico". Quindi il sottosegretario ha concluso: ""Il Ministero della Salute è orgoglioso e attento a un sistema sanitario che vive dell'opera e dell'impegno prima di tutto dei suoi professionisti e della lungimiranza e saggezza degli amministratori. Sapremo ascoltare e sostenere il loro operato per continuare a garantire elevati standard di cura alle bambine e ai bambini e alle loro famiglie. (Ren)