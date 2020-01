Aerospazio: Fraccaro, tra governo e Cristoforetti rapporto eccezionale

- Il rapporto tra il governo italiano e l'astronauta Samantha Cristoforetti è eccezionale e tornerà a volare. Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, Riccardo Fraccaro, a margine alla XII conferenza europea sulle politiche spaziali, rispondendo a una domanda. "L'Italia è riuscita a garantire alla Cristoforetti una prossima missione nello spazio. Tornerà a volare come aveva auspicato. Dopo Parmitano avremo un altro astronauta italiano, donna tra altro, l'unica astronauta donna europea a volare", ha detto. "La sua decisione riguarda i suoi rapporti con le forze armate, non certo i rapporti con il governo. Anzi ringrazio Samantha perché ha anche recentemente riconosciuto il ruolo attivo del governo italiano all'ultima ministeriale e ha ringraziato l'attuale governo per quello che ha portato a casa. Quindi con il governo italiano il rapporto è eccezionale", ha sottolineato. "Per lei c'è una prossima missione spaziale, tornerà a volare, ed è un orgoglio italiano. Lei deve chiarire e non altri il suo rapporto con l'aeronautica, ma l'ha già fatto pubblicamente", ha concluso. (Beb)