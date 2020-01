Milleproroghe: Gelimini (FI), diciamo no a liberalizzazione cannabis, non esistono droghe leggere

- Forza Italia dice no alla liberalizzazione della cannabis. "Una trentina di deputati del Movimento 5 stelle, del Partito democratico, di Leu e di +Europa hanno presentato un emendamento al decreto Milleproroghe per chiedere la liberalizzazione della cannabis light". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, che aggiunge: diciamo "no, con forza e determinazione, a questa deriva. Non esistono droghe leggere o droghe meno dannose di altre. Noi diciamo 'no' alla droga, che fa sempre male e che rappresenta un pericolo concreto per tanti nostri ragazzi. Non si usi un provvedimento come il Milleproroghe per proporre strumentalmente al Parlamento questa inaccettabile e rischiosa misura", conclude Gelmini.(Com)