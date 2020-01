Italia-Cina: Franceschini, dati turismo in forte crescita, al lavoro per far conoscere i luoghi meno noti

Roma, 21 gen 17:36 - (Agenzia Nova) - Il ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, e il ministro della Cultura e del Turismo della Repubblica Popolare Cinese, Luo Shugang, hanno inaugurato oggi l'anno della cultura e del turismo Italia Cina intervenendo all'apertura del Forum "La cooperazione internazionale nel settore turistico e culturale tra Italia e Cina: nuove prospettive" presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma. Secondo quanto riferito da un comunicato del ministero dei Beni culturali, la cerimonia di apertura è stata preceduta da un incontro bilaterale al Collegio Romano, sede del Mibact, dove i due ministri hanno avuto l'occasione di scambiarsi il reciproco impegno a un'intensificazione dei rapporti culturali tra i due Paesi e a una attiva collaborazione nello sviluppo dei rispettivi settori turistici. (segue) (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata