Napoli: Caso (M5s), dopo scontro treni chiesti aggiornamenti al Mit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La pazienza dei cittadini dell’area Nord di Napoli è davvero grande e merita un plauso non indifferente, per questo ci siamo rivolti al Ministero delle Infrastrutture per capire cosa stia avvenendo in questi giorni, a Napoli". Lo hanno dichiarato in una nota congiunta il portavoce alla Camera Andrea Caso, con i Portavoce del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale e del consiglio comunale di Napoli Matteo Brambilla e Marta Matano. Nel documento le iniziative del M5s: "Sono infatti tanti i disagi subiti dalla popolazione per l’incidente di una settimana fa, che preoccupa molto i viaggiatori. Al momento, si attendono i risultati delle indagini condotte dalla Procura per poi ripristinare definitivamente la percorribilità lungo tutto il percorso con i nuovi mezzi, in arrivo, si dice, per febbraio. Ci auguriamo che mai più avvenga una collisione fra treni, come quella verificatasi a Piscinola e che in futuro si viaggi meglio e con più sicurezza”. (segue) (Ren)