Napoli: Caso (M5s), dopo scontro treni chiesti aggiornamenti al Mit (2)

- Caso e gli esponenti M5s hanno aggiunto: "Dopo l’interlocuzione avuta con gli uffici del Mit, che seguono la vicenda, sentiamo di rassicurare i cittadini che il governo segue l’evolversi del problema del trasporto urbano a Napoli e non farà venire meno il proprio supporto, in questo caso con gli interventi tecnici che la situazione richiede, della cosa abbiamo interessato anche il nostro sottosegretario Traversi, tuttavia, il Comune di Napoli deve riorganizzare la mobilità nell’area nord, prevedere la presenza di un numero maggiore di vigili urbani lungo la tratta viaria Piscinola/Colli Aminei e garantire corse della linea integrativa 665 con una frequenza non superiore ai 5 minuti, almeno nella fasce orarie di maggiore affluenza di viaggiatori”. (Ren)