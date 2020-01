Lombardia: Borghetti e Forattini (Pd), no a discariche nei parchi

- "La transizione ecologica necessaria per il nostro Paese e non solo chiede scelte coraggiose, che in Lombardia la Regione guidata dalla Lega non è in grado di fare. È un bene che finalmente si parli di economia circolare, anche in Regione Lombardia, ma il documento voluto dalla maggioranza disattende le promesse e ha alcune ambiguità". Lo dichiarano per il Pd il vicepresidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti e la consigliera Antonella Forattini, che spiegano così le ragioni dell'astensione, oggi in Consiglio regionale, del gruppo democratico in merito all'atto amministrativo "in materia di programmazione dei rifiuti e delle bonifiche", passato con il voto della sola maggioranza a guida Lega."In particolare spiegano i due esponenti Dem manca un'efficace programmazione per la riduzione della produzione di rifiuti, non si è voluto intervenire su un piano di dismissione degli impianti di smaltimento dei rifiuti obsoleti o a fine vita e, soprattutto, non si è voluto chiarire che i territori dei parchi regionali e dei parchi locali di interesse sovracomunale devono essere totalmente esclusi dalla localizzazione di nuove discariche."(Com)