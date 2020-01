Difesa: Vucic, Serbia acquista armamenti per non essere "facile preda"

- La Serbia acquista armamenti perché non vuole essere "una facile preda": lo ha dichiarato oggi il presidente serbo Aleksandar Vucic rispondendo alle domande dei giornalisti al termine del panel dedicato ai Balcani occidentali nell'ambito dei lavori del Forum economico mondiale che si tiene a Davos, in Svizzera. "Ci sono state delle osservazioni sul conto della Serbia, e quella maggiore è stata che ci stiamo armando e compriamo armi dalla Russia. La mia risposta è stata piuttosto forte e convincente. Ho detto che noi acquistiamo solo armi per la difesa e non mezzi offensivi, e neanche lontanamente quanto tutti gli altri acquistano mezzi offensivi", ha detto Vucic. (segue) (Seb)