Difesa: Vucic, Serbia acquista armamenti per non essere "facile preda" (2)

- Secondo quanto riferiva ieri "Sputnik", la Russia e la Serbia hanno firmato un accordo su una batteria composta da sei sistemi missilistici Pantsir-S1 che sarà consegnata quest'anno. "L'accordo per una batteria è stato firmato l'anno scorso. I lavori per la realizzazione dell'armamento sono in corso e saranno completati nel 2020", ha detto a "Spunik" una fonte nel settore della cooperazione nella difesa. Il presidente serbo Aleksandar Vucic lo scorso ottobre ha menzionato l'acquisto di un sistema missilistico dalla Russia. (Seb)