Puglia: Emiliano, soddisfatti sentenza Tar respinge ricorso su graduatorie Psr

- "Il Tar di Bari con sentenza depositata oggi ha respinto nel merito il primo dei numerosi ricorsi (85 ricorsi per 142 ricorrenti) proposti contro le "nuove" graduatorie Psr". Lo ha reso noto la Regione Puglia in un comunicato: "Il giudice ha condiviso le tesi dell'avvocatura regionale circa l'irrilevanza delle vecchie graduatorie, oggetto delle precedenti pronunce di improcedibilità del Tar, avendo le nuove graduatorie completamente sostituito le precedenti, ed ha ritenuto legittimo l'operato dell'autorità di Gestione Psr, apprezzando favorevolmente il notevole sforzo istruttorio compiuto dagli uffici per rimodulare l'assetto degli interessi in gioco e giungere ad una nuova finale valutazione, pienamente legittima". Soddisfatto il presidente della Regione Michele Emiliano: "Esprimo soddisfazione per la decisione del Tar Bari che conferma, sebbene in una fase ancora non definitiva, la correttezza dell'operato della Regione e dell'autorità di gestione del Psr. L'unico obiettivo perseguito nel momento in cui ho dovuto assumere la delega all'agricoltura, è stato quello di assicurare l'inizio della spesa delle risorse Psr nel rispetto del quadro normativo". Emiliano ha aggiunto: "La sentenza di oggi chiude positivamente le polemiche sollevate in Consiglio regionale qualche settimana fa, consentendo il raggiungimento di un livello un livello di spesa del Psr adeguato all'importanza del comparto agricolo in Puglia".(Ren)