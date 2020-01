Sicurezza: De Corato, a Milano si rischia vita per aver dato informazioni sbagliate

- "Nella Milano dell'accoglienza a braccia aperte di Sala si rischia la vita per aver dato delle indicazioni sbagliate ad un passante extracomunitario". Lo afferma l'assessore regionale alla sicurezza, polizia locale e immigrazione, Riccardo De Corato, in merito al fermo dell'uomo che il 12 gennaio u.s. ha colpito con un cacciavite, ferendolo gravemente, un 29enne italiano in via Schiaparelli. "Ringrazio gli agenti del commissariato Porta Garibaldi che hanno individuato e fermato un 40enne algerino responsabile di una violenta aggressione ai danni di due italiani 'colpevoli' di aver indicato all'uomo, che ha chiesto loro indicazioni su dove poter acquistare una ricarica telefonica, un esercizio commerciale nel quale l'aggressore non ha trovato quello che stava cercando. "L'aggressore nonostante fosse un irregolare con alle spalle diversi precedenti, un'espulsione dalla Svizzera e alcuni provvedimenti di espulsione dall'Italia, era libero di girare indisturbato per la città e di commettere violenze e reati. Sconti la pena - conclude l'esponente di Fratelli d'Italia - e venga accompagnato alla frontiera".(Com)