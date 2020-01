Ambiente: Eni e Associazione nazionale presidi avviano programma incontri su sostenibilità

- Il presidente dell'Associazione nazionale presidi (Anp), Antonello Giannelli, e il Chief services and stakeholder relations Officer di Eni, Claudio Granata, hanno presentato oggi presso la sede della società di Roma, il programma congiunto di incontri sui temi della sostenibilità ambientale dedicato alle scuole italiane. Lo riferisce un comunicato stampa di Eni. L'iniziativa nasce dall'esigenza di formare il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado che, dall'anno scolastico 2020/2021, avrà nei programmi scolastici l'educazione civica come materia di studio obbligatoria, con la necessità di svolgere in classe 33 ore complessive di lezione. I programmi faranno riferimento all'articolo 2 della legge 92/2019, che recita: "l'Educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione Italiana e delle istituzioni dell'Unione Europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona". A partire da oggi, Eni e Anp organizzeranno in tutta Italia dei seminari sulle tematiche ambientali, per affiancare le scuole e formare i docenti supportandone la capacità progettuale. L'esperienza di Eni nell'ambito della sostenibilità ambientale consentirà di fornire informazioni e percorsi di approfondimento aggiornati e puntuali; l'Anp, tramite le proprie strutture presenti su tutto il territorio nazionale, sarà in grado di raggiungere in maniera capillare le scuole di ogni ordine e grado. I quattro macro temi che saranno trattati dagli esperti di Eni saranno: il cambiamento climatico, l'efficienza energetica, i rifiuti e le bonifiche ambientali. I seminari, completamente gratuiti, avranno inizio oggi a Roma e proseguiranno a Milano il 28 gennaio (in diretta streaming sul sito Anp), a Bologna il 29 gennaio, a Cuneo il 12 febbraio, a Palermo il 13 febbraio, a Napoli il 17 febbraio, ad Ancona il 19 febbraio e a Bari il 20 febbraio. Successivamente, alla conclusione del ciclo dei seminari i partecipanti potranno liberamente accedere a materiali, approfondimenti e percorsi didattici attraverso un'area dedicata del sito.(Com)