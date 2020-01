Iran-Venezuela: ministro Esteri Arreaza, nessuno può imporre sanzioni a Teheran (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di Arreaza in Iran si svolge in contemporanea con la terza conferenza ministeriale emisferica sulla lotta al terrorismo, che ha riunito ieri a Bogotà i rappresentanti di oltre 20 paesi. Nell'occasione il presidente colombiano Ivan Duque ha denunciato la presenza di cellule del movimento sciita libanese legato all'Iran, Hezbollah, in Venezuela. “Abbiamo osservato la presenza di cellule di Hezbollah in paesi come il Venezuela”, ha detto Duque, secondo quanto riferisce il quotidiano “El Espectador”. Il capo dello stato ha quindi citato la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in cui “si afferma in maniera chiara che non si può permettere ad alcun paese di promuovere, ospitare, sponsorizzare o facilitare attività terroristiche sul suo territorio". (segue) (Res)