Speciale difesa: Cile, proteste sociali, cinque agenti feriti in attacco a commissariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque agenti di polizia sono rimasti feriti in Cile nella notte tra lunedì e martedì, a seguito di un attacco al commissariato della località di Penalolen, nei pressi della capitale Santiago. Lo riferisce il quotidiano "La Tercera", citando le dichiarazioni del capitano Maria Cofré. "Verso mezzanotte un gruppo di manifestanti è arrivato nei pressi del commissariato e ha lanciato oggetti contundenti, bottiglie e fuochi artificiali", ha dichiarato il capitano Cofré, secondo il quale, "verso le due del mattino gli stessi soggetti hanno attaccato il commissariato producendo il ferimento di cinque agenti con pallettoni da arma da fuoco". Gli agenti sono stati trasferiti all'ospedale, dove sono state riscontrate ferite agli arti inferiori. Secondo quanto riferito dalla polizia non sono stati effettuati arresti in relazione a questo episodio. (Abu)