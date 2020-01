Trasporto aereo: Serbia, passeggeri in aumento per aeroporto Belgrado

- L'aeroporto Nikola Tesla di Belgrado ha registrato nel 2019 un transito pari a 6 milioni di passeggeri: lo riferisce un comunicato della società Vinci Airports a cui è stata affidata la gestione dello scalo della capitale della Serbia. Il flusso di passeggeri nel 2019 è aumentato del 9,2 per cento rispetto al 2018, mentre nell'ultimo trimestre dell'anno appena trascorso l'aumento è stato del 15,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Il risultato, precisa la nota, è dovuto anche all'introduzione di 13 nuove linee internazionali. Si è tenuta lo scorso 13 febbraio la cerimonia per l'avvio della concessione dello scalo alla società francese Vinci Airports. La cerimonia si è tenuta presso gli spazi dell'aeroporto e ha contato la presenza della premier serba Ana Brnabic. (segue) (Seb)