Trasporto aereo: Serbia, passeggeri in aumento per aeroporto Belgrado (2)

- E' stato firmato il 22 marzo 2018 il contratto per la concessione di una durata di 25 anni: la transazione ha un valore nominale complessivo di 1.461.508.000 euro in cui rientra il pagamento della concessione, i pagamenti minimi annuali e gli investimenti di capitale. La Vinci airports ha offerto un pagamento per la concessione pari a 501 milioni di euro, suddiviso in 417 milioni alla Repubblica di Serbia e 84 milioni ai piccoli azionisti. La gara indetta dal governo della Serbia per la concessione dell'aeroporto è stata vinta agli inizi di gennaio del 2018 dalla Vinci Airports, a fronte di 4 offerte esaminate dalla commissione apposita. Scadeva il 5 gennaio 2018 il termine per la selezione di un nome, dopo che la scadenza era stata spostata dal 25 dicembre 2017 al 29 dello stesso mese. (segue) (Seb)