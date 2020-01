Milano: uccisero connazionale e poi fecero a pezzi e bruciarono corpo, pm chiede ergastolo per due colombiani

- Il pm di Milano, Paolo Storari, ha chiesto l'ergastolo per i due giovani colombiani di 21 e di 20 anni imputati nel processo in abbreviato per omicidio aggravato dalla crudeltà, vilipendio e distruzione e soppressione di cadavere di un connazionale al culmine di una lite. Ha chiesto invece di patteggiare a cinque anni il 38enne padrone della casa, in cui la vittima venne sgozzata e fatta a pezzi con un'accetta, accusato solo di aver aiutato i due assassini a disfarsi del corpo poi dato alle fiamme in via Cascina dei Prati. Si tornerà in aula ad aprile per le repliche delle difese e la sentenza del gup Patrizia Nobile. (segue) (Rem)