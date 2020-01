Milano: uccisero connazionale e poi fecero a pezzi e bruciarono corpo, pm chiede ergastolo per due colombiani (2)

- Le indagini lampo della squadra mobile, coordinate dal procuratore aggiunto Laura Pedio e dal pm Paolo Storari, avevano accertato che lo scorso 30 marzo si era svolta una festa a base di grigliata e di tanto alcol in un appartamento al piano terra con un piccolo cortile di proprietà del 38enne. All'improvviso era scoppiata una lite tra la vittima e i due imputati per vecchi rancori risalenti al periodo in cui vivevano in Sud-America. La situazione era degenerata con l'accoltellamento alla gola della vittima e il successivo smembramento del corpo nella vasca da bagno. I due insieme al padrone di casa avevano poi messo il cadavere in una valigia e lo avevano abbandonato in un gabbiotto dei rifiuti nella vicina via Cascina dei Prati, dandolo poi alle fiamme. A portare gli investigatori, guidati dall'allora capo della Mobile, Lorenzo Bucossi, sulla pista giusta era stata la segnalazione di un vicino che aveva notato delle macchie di sangue sull'ingresso dell'abitazione del 38enne. Il killer di 21 anni, in Italia da un mese con un visto turistico, era stato bloccato pochi minuti prima di imbarcarsi per un volo diretto in Colombia con scalo a Madrid, mentre il complice più giovane era stato individuato e catturato il giorno successivo in un hotel a Parigi. (Rem)