Poggio Rusco (Mn): falso allarme scuola in un asilo

- Mattinata di apprensione, per fortuna senza alcuna conseguenza, per i bambini di un asilo del Comune di Poggio Rusco, in provincia di Mantova. Erano circa le 08,25 di oggi quando un anonimo interlocutore con voce maschile e rauca (verosimilmente per camuffarla) ha telefonatoal centralino dell’asilo asserendo che nella struttura vi fosse una ordigno esplosivo. Immediatamente l’insegnante che aveva ricevuto la telefonata ha avvisato il 112 ed in meno di cinque minuti la macchina dei controlli e dei soccorsi era già pronta. Quasi come se fosse un gioco, sono stati invitati i bambini a mettersi in fila per effettuare una prova evacuazione da terremoto o incendio e l’uscita dal plesso scolastico è avvenuta in maniera estremamente ordinata e calma. Subito dopo all’interno dell’asilo hanno fatto accesso gli uomini dell’arma che hanno minuziosamente controllato tutta la struttura, comprese cavità, scaffalature ed arredi nonché tutta l’area esterna, la cui attività di controllo ha consentito di escludere la presenza di congegni esplosivi o ulteriori insidie per i piccoli. L’attività di controllo si è protratta per circa due ore così i piccoli alunni della scuola hanno avuto la possibilità di fare un giorno di vacanza inaspettato. Ora le indagini sono concentrate e tese ad identificare chi abbia potuto fare la telefonata. Ci vorrà molto poco per risalire all’autore, qualunque tipo di apparecchio o modalità di chiamata abbia utilizzato, grazie anche alle tecniche investigative cui l’arma dei carabinieri dispone. (Ren)