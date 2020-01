Pa: Dadone, al via tavolo semplificazioni fiscali, al lavoro per sistema più semplice

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, traccia su Facebook un primo bilancio del tavolo sulle semplificazioni fiscali "che si è finalmente insediato a palazzo Vidoni su impulso della Funzione pubblica e del ministero dell’Economia", con già all'attivo "un ricco ventaglio di proposte e contributi importanti", giunti stamattina dai rappresentanti delle imprese. "Dalla trasformazione dell’Irap in un’addizionale dell’imposta sui redditi - scrive Dadone - allo snellimento degli adempimenti sulla deducibilità o sui rimborsi in materia di Iva, dall’accorpamento dei tributi con la stessa base imponibile a semplificazioni in ambito di compensazione tra debiti fiscali e crediti verso la Pa. Senza dimenticare il taglio di vecchi adempimenti resi superflui dall’avvento della fatturazione elettronica o la necessità di norme stabili e non retroattive, in modo che non cambino di continuo le regole del gioco a partita in corso. Sembra un paradosso, ma semplificare davvero è spesso complicato. Lo faremo -garantisce la titolare del dicastero di palazzo Vidoni - evitando per quanto possibile nuove norme e privilegiando la via amministrativa, perché un fisco più semplice aiuta le imprese a sprigionare tutte le loro energie e la loro capacità di creare ricchezza". (Rin)