Campania: Viglione (M5s), Ministero Giustizia impugna condono Zona rossa

- "La nostra dura opposizione, con tanto di voto contrario in aula, alla norma che dà il via libera alle pratiche di sanatoria edilizia in piena zona rossa, ha trovato pieno riscontro nelle contestazioni espresse dall'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Vincenzo Viglione. L'esponente M5s ha aggiunto: "Un testo nato da un inciucio palese tra la maggioranza di De Luca e il centrodestra di Caldoro e Cesaro, che avrebbero voluto far passare sottotraccia adoperando l'espediente grottesco di inserirlo in una legge sulla riduzione della plastica monouso. Nell'esprimere il nostro voto contrario, abbiamo sottolineato fin da principio l'inopportunità di una norma in evidente contrasto con una sentenza del Consiglio di Stato che stabilisce l'inedificabilità in zona rossa". (segue) (Ren)