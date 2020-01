Campania: Viglione (M5s), Ministero Giustizia impugna condono Zona rossa (2)

- Viglione ha proseguito: "Sentenza che ribadisce l'impossibilità a condonare immobili, anche se realizzati in epoca antecedente all'apposizione del vincolo, purché in contrasto col vincolo di inedificabilità assoluta posto per la zona rossa dalle norme nazionali del 1985 e da quelle regionali definite dalla legge 21 del 2003". Viglione ha concluso: "E' paradossale che un tema così delicato come quello dell'abusivismo edilizio non può assolutamente essere trattato in maniera così superficiale. Quella che si è tentato di mettere in atto è una manovra dal sapore squisitamente elettoralistico che, stando all'impugnativa degli uffici del Guardasigilli, si rivela come l'ennesima presa in giro per tanti cittadini che nel proprio diritto alla casa non devono in nessun modo vedere messa a rischio la propria incolumità". (Ren)