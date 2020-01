Riccione (Rn): denunciati cinque inquilini abusivi nell'ex stabile Enel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle prime ore di oggi è stato svolto un servizio congiunto di controllo del territorio tra i carabinieri della stazione di Riccione (Rn) e la polizia locale che ha portato alla denuncia di 5 soggetti per invasione di terreni ed edifici. I militari e gli agenti, infatti, fatto accesso all’interno dello stabile ex Enel hanno riscontrato la presenza, al primo piano, di cinque italiani, senza fissa dimora, che avevano di fatto trasferito in quei locali il proprio domicilio, come dimostrato dalla presenza di borse con capi di vestiario, materassi e vari generi di conforto. I 5 inquilini abusivi, tutti gravati da precedenti penali e di polizia, sono quindi stati denunciati e da un controllo alla banca dati è emerso che per uno di essi sarebbe stato in atto un rintraccio per notifica di pregresse vicende giudiziarie.(Ren)