Aerospazio: Fraccaro, settore chiave per realizzare Green deal Ue

- Lo spazio "è un tema che per l’Italia, e per l’Europa, può e deve diventare il nuovo paradigma delle politiche che siamo chiamati a partire dalla transizione verso la sostenibilità ambientale. Dallo spazio possiamo controllare, prevenire e favorire le azioni sulla Terra. Ma affinché tutto questo generi la spinta necessaria ad una inversione di tendenza deve diventare un patrimonio collettivo a disposizione di tutti i cittadini, non riservato soltanto agli operatori del settore. Lo spazio deve diventare più democratico”. Lo ha detto a Bruxelles, intervenendo alla dodicesima Conferenza europea sullo spazio, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, che ha aperto i lavori della quarta sessione dedicata al Green deal europeo. “Lo spazio - ha aggiunto - rappresenta il volano per lo sviluppo scientifico, economico e sociale, è un acceleratore di processi innovativi e trasferimenti tecnologici, in una parola costituisce la nuova frontiera per affrontare le sfide che abbiano di fronte". (segue) (Res)