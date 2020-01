Aerospazio: Fraccaro, settore chiave per realizzare Green deal Ue (2)

- La lotta al riscaldamento globale, ha aggiunto Fraccaro "è senza dubbio la più impellente di queste sfide: dobbiamo trasformare questa emergenza in opportunità perché la transizione ecologica può creare nuovi posti di lavoro, efficientare i nostri modelli produttivi e rilanciare l’economia. È questo l’obiettivo del Green deal con cui l’Europa può davvero archiviare l’austerità per puntare su uno sviluppo compatibile con l’ambiente. In questo contesto lo spazio può rivestire un ruolo determinante in termini di opportunità che offre, perché rappresenta un elemento abilitante per i settori più strategici ai fini della sostenibilità. Le applicazioni che dobbiamo sviluppare devono cambiare i comportamenti collettivi e arrivare con semplicità nelle case dei cittadini europei, le informazioni sul monitoraggio dei cambiamenti climatici devono diventare appannaggio di tutti i contribuenti ed essere fruibili in modo semplice e diffuso. Lo spazio - ha concluso Fraccaro - può rappresentare il punto di vista migliore per immaginare e progettare il nostro futuro ma dobbiamo farlo diventare il punto di vista di tutti, non di pochi addetti ai lavori: credo sia questo il nostro compito affinché l’accesso allo spazio e a ciò che lo spazio può fornire sia sempre di più a portata di tutti”. (Res)