Svizzera-Russia: ambasciata russa, notizia su presunte spie a Davos è una "bufala"

- Una “bufala” volta a minare le relazioni bilaterali: così l'ambasciata russa in Svizzera ha bollato le notizie pubblicate da alcuni media secondo cui sarebbero state identificate due presunte spie russe a Davos, sede del Forum economico mondiale. "Si tratta di un'altra speculazione giornalistica. I giornalisti di ‘Tages Anzeiger’ hanno ripetutamente cercato di creare un contesto negativo parlando di potenziali spie. Tutto ciò ha lo scopo di minare le relazioni tra Russia e Svizzera, che si stanno sviluppando positivamente. Naturalmente, il fatto che la notizia sia stata pubblicata il giorno dell'apertura del Forum economico mondiale a Davos solleva domande. Non escludo che si tratti di un'altra bufala", ha dichiarato il portavoce dell’ambasciata Stanislav Smirnov all’agenzia di stampa “Sputnik”. Secondo quando affermato dal rappresentante diplomatico russo, la notizia riguarda un incidente capitato lo scorso agosto, e non nell’ultimo periodo, sottolineando che anche il governo svizzero non si è mai rivolto all'ambasciata russa per chiedere spiegazioni. Il diplomatico ha aggiunto che nella notizia, peraltro, si afferma che la polizia non ha trovato alcuna prova delle presunte attività illegali dei due cittadini russi che quindi sono stati liberati e nei confronti dei quali non è stato aperto alcun procedimento penale. (Res)