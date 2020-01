Ecuador: proteste ottobre, Moreno difende operato polizia contro "attentati a democrazia"

- Il presidente dell'Ecuador, Lenin Moreno, è tornato a difendere l'operato delle forze di sicurezza nella gestione delle proteste che hanno attraversato il paese lo scorso ottobre. "Io sono un uomo di pace. Poche cose mi destabilizzano emotivamente e questa è una di queste", spiega Moreno in un messaggio televisivo nel quale esprime "indignazione" per la "minaccia di una denuncia al governo per un presunto uso eccessivo della forza". Moreno torna sugli episodi di violenza attaccando "coloro che hanno attentato contro la sicurezza degli ecuadoriani e la democrazia" ed esprimendo "indignazione" per la "minaccia di una denuncia al governo per un presunto uso eccessivo della forza". (segue) (Brb)