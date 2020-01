Ecuador: proteste ottobre, Moreno difende operato polizia contro "attentati a democrazia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sembra che vogliono che ci dimentichiamo degli eccessi di quei giorni, nei quali la violenza è stata uno dei protagonisti principali", ha detto il presidente. "Rinfrescherò la memoria di coloro che sembrano dimenticare le cose", ha detto Moreno nel ricostruire alcuni passaggi delle manifestazioni di ottobre, scontri che "in 40 anni di democrazia il paese non aveva mai vissuto". "Si è cercato di far cadere il governo, con una violenza estrema e un attacco terroristico organizzato". Dall'altra parte, "la Polizia ha risposto con strumenti dissuasivi" ma "senza mai sparare un solo colpo di proiettile". (segue) (Brb)