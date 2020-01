Ecuador: proteste ottobre, Moreno difende operato polizia contro "attentati a democrazia" (4)

- Le proteste erano scoppiate all'indomani del varo di un decreto elaborato per fare fronte a un'emergenza nelle casse dello stato. Il decreto, un ampio pacchetto di misure frutto anche di un negoziato con il Fondo monetario internazionale (Fmi), aveva portato in breve a far lievitare anche del 100 per cento i costi dei carburanti alla pompa. Nel messaggio diffuso alla nazione Moreno ha quindi rivendicato la decisione di aver risolto la crisi con un tavolo di dialogo, aperto alle parti sociali ed economiche e ad osservatori delle Nazioni Unite. Il presidente non ha specificato mai i destinatari del messaggio, ma diversi sono stati i pronunciamenti contro l'operato di Quito nel corso delle proteste. Tra questi c'è anche un rapporto critico elaborato dalla Commissione interamericana dei diritti umani (Cidh). (segue) (Brb)