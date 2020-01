Napoli: Nonno (Fd'I), De Magistris scorretto diserta consiglio rifiuti

- "In un momento così importante, nel quale la città è nuovamente sommersa dai rifiuti, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris diserta il consiglio convocato sul tema e non viene in aula, dimostrando non solo poco senso istituzionale ma soprattutto un grado di scorrettezza e di mancanza di educazione senza limiti. Il peggior sindaco in assoluto, scostumato e senza senso delle istituzioni che pensa solo ad assicurarsi il proprio avvenire politico, distruggendo il futuro della nostra città". Lo ha dichiarato in una nota da Marco Nonno, consigliere comunale di Napoli di Fratelli d'Italia. (Ren)