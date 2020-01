Milano: bimba di 1 anno cade in tromba scala, grave ma non in pericolo di vita (2)

Milano, 21 gen 16:17 - (Agenzia Nova) - (segue) La bimba è precipita dal secondo piano del palazzo che ospita la sede del consolato senegalese facendo un volo di circa 6-7 metri. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati in viale Certosa 187 la piccola, che ha riportato un trauma cranico, era cosciente. (Rem)