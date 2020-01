Nord Macedonia: presidente Pendarovski da domani in Israele

- Il presidente macedone Stevo Pendarovski avvierà domani una visita di due giorni in Israele per prendere parte alla quinta edizione del forum mondiale dell'Olocausto. "Non dobbiamo mai dimenticare e permettere che un evento terribile come l'Olocausto accada nuovamente", ha dichiarato Pendarovski tramite il suo profilo Twitter. (Mas)